إرشادات مهمة لحماية الحجاج من التسمم الأمن السيبراني يدعو لتحديث أجهزة Samsung فورًا النفط ينخفض لليوم الثاني أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم تسمح بحرية الملاحة إطلاق مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر اليوم وغدًا ترامب يعلن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، تعليق العملية العسكرية الأمريكية (مشروع الحرية) لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد من انطلاقها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: “بناء على طلب الدول الصديقة، سيعلّق مشروع الحرية لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتوقيعه أم لا”.