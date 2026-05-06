ترامب يعلن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، تعليق العملية العسكرية الأمريكية (مشروع الحرية) لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد من انطلاقها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: “بناء على طلب الدول الصديقة، سيعلّق مشروع الحرية لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتوقيعه أم لا”.