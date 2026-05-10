السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر على حاجز أمني في باكستان | السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية | انطلاق مبيعات تذاكر كأس آسيا 2027 السعودية | الحج دون تصريح يعرقل التنظيم ويعرض المخالفين للعقوبات | شمس المغيب تُعانق رمال النفود ونباتاته جنوب رفحاء | الملك سلمان يوافق على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم | ترميز الأمتعة يختصر إجراءات وصول حجاج كوت ديفوار | الغذاء والدواء: إضافة الفلورايد للمياه المعبأة تخضع لاشتراطات معتمدة | هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض النشر والكتاب بالرباط | المياه الوطنية: 12 مشروعًا لدعم خطّة حج 1447هـ

ترامب يهدد بضرب أي جهة تقترب من اليورانيوم الإيراني المدفون

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ مساءً
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مهددًا باستهداف أي جهة تقترب من مواقع اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تراقب تلك المواقع بشكل مستمر عبر قدرات عسكرية وتقنية متقدمة.

وقال ترامب، اليوم الأحد، إن قوة الفضاء الأميركية تتابع تحركات اليورانيوم الإيراني المدفون، مشددًا على أن واشنطن ستتمكن من الوصول إليه في أقرب وقت، وفق تعبيره.

وأضاف أن إدارته حققت نحو 70% من أهدافها المتعلقة بإيران، فيما لا تزال هناك أهداف أخرى قد تتعرض للاستهداف خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران تكبدت خسائر كبيرة، قائلاً إنها “لم يعد لديها جيش ولا قادة ولا دفاعات، مضيفًا أن انسحاب الولايات المتحدة في الوقت الحالي سيمنح طهران فرصة لإعادة بناء قدراتها خلال سنوات طويلة، مؤكدًا أن العمليات والأهداف الأميركية لم تنتهِ بعد.

وفي المقابل، أفادت وكالة وكالة إرنا الرسمية بأن إيران سلّمت ردها على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، بعد الانتهاء من مراجعته داخليًا، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية من الخطة المطروحة تركز على مفاوضات إنهاء الحرب في المنطقة.

 

 

ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
