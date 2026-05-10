ترامب يهدد بضرب أي جهة تقترب من اليورانيوم الإيراني المدفون

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مهددًا باستهداف أي جهة تقترب من مواقع اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تراقب تلك المواقع بشكل مستمر عبر قدرات عسكرية وتقنية متقدمة.

وقال ترامب، اليوم الأحد، إن قوة الفضاء الأميركية تتابع تحركات اليورانيوم الإيراني المدفون، مشددًا على أن واشنطن ستتمكن من الوصول إليه في أقرب وقت، وفق تعبيره.

وأضاف أن إدارته حققت نحو 70% من أهدافها المتعلقة بإيران، فيما لا تزال هناك أهداف أخرى قد تتعرض للاستهداف خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران تكبدت خسائر كبيرة، قائلاً إنها “لم يعد لديها جيش ولا قادة ولا دفاعات، مضيفًا أن انسحاب الولايات المتحدة في الوقت الحالي سيمنح طهران فرصة لإعادة بناء قدراتها خلال سنوات طويلة، مؤكدًا أن العمليات والأهداف الأميركية لم تنتهِ بعد.

وفي المقابل، أفادت وكالة وكالة إرنا الرسمية بأن إيران سلّمت ردها على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، بعد الانتهاء من مراجعته داخليًا، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية من الخطة المطروحة تركز على مفاوضات إنهاء الحرب في المنطقة.