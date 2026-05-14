تربة.. واحة التاريخ الممتدة بين الأودية والحرات

حظيت محافظة تربة بمكانة تاريخية وجغرافية بارزة بوصفها إحدى أهم المحافظات الواقعة شرق منطقة مكة المكرمة، إذ شكّلت عبر العقود محطة رئيسة للقوافل وملتقى للطرق القادمة من نجد والحجاز وجنوب الجزيرة العربية، فيما ارتبط اسمها بالاستقرار الزراعي ووفرة المياه واتساع الأودية التي منحتها حضورًا مختلفًا في ذاكرة المكان والتاريخ.

وتتميز المحافظة بموقعها الإستراتيجي على ضفاف وادي تربة، أحد أكبر أودية الجزيرة العربية وأطولها، الذي أسهم منذ القدم في نشوء التجمعات السكانية واتساع الرقعة الزراعية، حيث تنتشر المزارع والبساتين الممتدة على ضفافه، وتشتهر بزراعة النخيل والحمضيات من الليمون والمانجو، والعنب والشمام، وكذلك الحبوب الموسمية، إلى جانب الغطاء النباتي الذي يزدهر عقب مواسم الأمطار، مانحًا المحافظة مشاهد طبيعية تتداخل فيها السهول والأودية والحرات البركانية السوداء.

وشهدت تربة خلال السنوات الماضية توسعًا تنمويًا متسارعًا شمل تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية والتعليمية والصحية، إلى جانب تعزيز شبكة الطرق التي ربطت المحافظة بالمحافظات والمراكز المجاورة، مما عزز من دورها الاقتصادي والاجتماعي، وأسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة.

وتضم المحافظة عددًا من المواقع التاريخية والقرى التراثية والقلاع والحصون والهجر، التي تجسد عمقها الحضاري، حيث ارتبطت تربة تاريخيًا بمسارات القوافل القديمة، وكانت محطة عبور واستراحة للمسافرين والتجار، فيما ما تزال بعض المعالم القديمة شاهدة على مراحل متعددة من تاريخ المنطقة، بما تحمله من طابع معماري يعكس البيئة المحلية وأنماط الحياة التقليدية.

وتحتضن تربة العديد من الأودية الشهيرة، من أبرزها وادي بيدة ووادي إيهار ووادي كرا، إلى جانب الحرات البركانية والقيعان الواسعة التي شكّلت ملامحها الجغرافية، فيما أسهم تنوع التضاريس في بروز مواقع طبيعية يقصدها الزوار والمهتمون بالرحلات البرية والتصوير الطبيعي، خصوصًا خلال مواسم الأمطار والربيع التي تتحول فيها مساحات واسعة إلى لوحات خضراء نابضة بالحياة.

وأوضح عمدة محافظة تربة حسين بن فيحان بن محي أن تربة تمثل امتدادًا تاريخيًا مهمًا في شرق منطقة مكة المكرمة، لما تمتلكه من إرث ثقافي واجتماعي وموقع جغرافي جعلها حلقة وصل بين مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت عبر تاريخها العديد من الأحداث والمحطات المرتبطة بحركة التجارة والتنقل والاستقرار البشري، مؤكدًا أن تربة تبقى واحدة من المحافظات التي تجمع بين عمق التاريخ وثراء الطبيعة الممتد عبر الأزمنة.