ترتيب دوري روشن بعد تعادل النصر والهلال في ديربي الرياض

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

اشتعلت المنافسة على قمة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، عقب التعادل المثير بين النصر والهلال في مباراة ديربي الرياض التي انتهت منذ قيل.

تعادل الهلال والنصر

واستضاف فريق النصر غريمه التقليدي، الهلال، في إطار منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، على ملعب “الأول بارك” مساء الثلاثاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد النصر إلى 83 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقًا على غريمه التقليدي، الهلال، والذي يحتل الوصافة بـ78نقطة.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، ولديه 75 نقطة، ثم يأتي القادسية رابعًا، وفي جعبته 71 نقطة.

وفي سياق آخر، هبط فريق الأخدود من دوري المحترفين السعودي، عقب تعادله المخيب، سلبيًا، أمام الخلود، ليصبح ثاني الهابطين إلى جانب النجمة.

ترتيب دوري روشن

1- النصر – 83 نقطة

2- الهلال – 78 نقطة

3- أهلي جدة – 75 نقطة

4- القادسية – 71 نقطة

5- اتحاد جدة – 52 نقطة

6- التعاون – 52 نقطة

7- الاتفاق – 49 نقطة

