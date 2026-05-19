ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية وبثها عبر قنواتها الرقمية

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ترجمة خطبة يوم عرفة لعام 1447هـ إلى (35) لغة عالمية، وبثها عبر المنصات الرقمية والقنوات التابعة للرئاسة؛ بهدف إيصال رسالة الإسلام الوسطية ومضامين الخطبة الشرعية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ترجمة خطبة عرفة تأتي امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وتأكيدًا للجهود المباركة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في العناية بضيوف الرحمن، وتعظيم أثر موسم الحج عالميًا عبر التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية المتعددة.

وأوضح معاليه أن مشروع ترجمة خطبة عرفة يُعد من المبادرات النوعية التي تراكمت فيها خبرات الرئاسة عبر سنوات عديدة، وتسهم في إثراء المحتوى الديني بلغات عالمية متنوعة، وتمكين المسلمين غير الناطقين بالعربية من الاستفادة من مضامين خطبة عرفة وما تحمله من رسائل إيمانية وإنسانية جامعة، مشيرًا إلى أن الرئاسة سخّرت إمكاناتها التقنية والإعلامية وكوادرها المتخصصة؛ لضمان وصول الخطبة بمهنية عالية وجودة متقدمة إلى أكبر شريحة ممكنة حول العالم.