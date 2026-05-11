Icon

تركيا تعيد فتح معبر حدودي مع سوريا بعد إغلاق دام 12 عامًا Icon الهدنة في الإنعاش.. ترامب يهاجم إيران ويتوعد بمواصلة الضغط Icon الأسهم الأوروبية تغلق على تباين Icon حريق في مخلفات بأرض مسوّرة بمحافظة البيضاء والمدني يتدخل Icon الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء والتعاقدات النهائية لموسم العمرة 1448هـ عبر نسك مسار Icon وظائف شاغرة في شركة سابك Icon وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة بـ شركة المراعي في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

تركيا تعيد فتح معبر حدودي مع سوريا بعد إغلاق دام 12 عامًا

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
تركيا تعيد فتح معبر حدودي مع سوريا بعد إغلاق دام 12 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستعد تركيا وسوريا، الثلاثاء، لإعادة فتح معبر أكاكالي الحدودي أمام حركة المدنيين، في خطوة تنهي إغلاقاً استمر نحو 12 عاماً، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية التركية.

ويُعد فتح المعبر، الواقع مقابل مدينة تل أبيض شمالي سوريا، تطوراً جديداً ضمن مسار استعادة العلاقات الطبيعية بين دمشق ودول الجوار، بعد سنوات من التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود المشتركة.

وكانت أنقرة قد أغلقت المعبر عام 2014 عقب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على مدينة تل أبيض، بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها، في ظل اتهامات تركية للقوات الكردية بارتباطها بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تهديداً لأمنها القومي.

وفي عام 2019، أعيد تشغيل المعبر بشكل محدود لأغراض تجارية وعبور المسؤولين الحكوميين، عقب العملية العسكرية التركية التي استهدفت تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وبموجب القرار الجديد، سيتم فتح المعبر بشكل كامل أمام حركة المسافرين المدنيين باستخدام جوازات السفر.

وأوضح مكتب محافظ شانلي أورفا، في بيان رسمي، أن استئناف حركة الدخول والخروج يأتي “في ضوء عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة”، مشيراً إلى بدء العمل بالإجراءات الجديدة عبر معبر أكاكالي الحدودي مع سوريا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة
السعودية

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات...

السعودية
اشتعال النيران بطائرة تركية أثناء هبوطها في مطار نيبال الرئيسي
العالم

اشتعال النيران بطائرة تركية أثناء هبوطها في...

العالم