تركيا تعيد فتح معبر حدودي مع سوريا بعد إغلاق دام 12 عامًا

تستعد تركيا وسوريا، الثلاثاء، لإعادة فتح معبر أكاكالي الحدودي أمام حركة المدنيين، في خطوة تنهي إغلاقاً استمر نحو 12 عاماً، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية التركية.

ويُعد فتح المعبر، الواقع مقابل مدينة تل أبيض شمالي سوريا، تطوراً جديداً ضمن مسار استعادة العلاقات الطبيعية بين دمشق ودول الجوار، بعد سنوات من التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود المشتركة.

وكانت أنقرة قد أغلقت المعبر عام 2014 عقب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على مدينة تل أبيض، بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها، في ظل اتهامات تركية للقوات الكردية بارتباطها بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تهديداً لأمنها القومي.

وفي عام 2019، أعيد تشغيل المعبر بشكل محدود لأغراض تجارية وعبور المسؤولين الحكوميين، عقب العملية العسكرية التركية التي استهدفت تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وبموجب القرار الجديد، سيتم فتح المعبر بشكل كامل أمام حركة المسافرين المدنيين باستخدام جوازات السفر.

وأوضح مكتب محافظ شانلي أورفا، في بيان رسمي، أن استئناف حركة الدخول والخروج يأتي “في ضوء عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة”، مشيراً إلى بدء العمل بالإجراءات الجديدة عبر معبر أكاكالي الحدودي مع سوريا.