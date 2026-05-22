ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تنفيذ مشروع ترميز أعمدة المسجد الحرام وفق العناوين المخصصة جغرافيًا، بما يسهم في تسهيل عملية الاستدلال والتنقل لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة الإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن المشروع شمل تركيب لوحات ترميز جغرافي على أعمدة المسجد الحرام في الطابق الأرضي، بهدف دعم آليات تقسيم المساحات وإدارتها بشكل أكثر دقة وكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم الحشود وتحسين تجربة الزوار.

وتضمن المشروع إضافة (84) لوحة إرشادية في منطقة المسعى، بما يعزز من وضوح المواقع، ويساعد الزوار والمعتمرين على الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويُسر، خاصة في أوقات الذروة.

وأكدت الهيئة أنها عملت على تطوير تصميم اللوحات بما يضمن وضوحها وسهولة قراءتها، إضافة إلى ربطها بالبوابات والمشايات والمعالم الرئيسة داخل المسجد الحرام، من خلال تحسين الأبعاد والتصاميم بما يتناسب مع طبيعة الحركة والكثافة البشرية.

ويأتي هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التطويرية التي تنفذها الهيئة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة الإرشاد المكاني، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة وآمنة تتسم بالسهولة والتنظيم.