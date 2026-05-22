ترند 432 هرتز يجتاح تيك توك.. والعلماء يردون

ترند 432 هرتز يجتاح تيك توك.. والعلماء يردون

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أثار ترند جديد على تطبيق تيك توك جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقاطع فيديو تزعم أن الاستماع إلى الموسيقى بتردد 432 هرتز يمكن أن يعيد ضبط الدماغ ويحقق حالة من التوازن النفسي والجسدي.

وروج عدد من المستخدمين لفكرة أن هذا التردد يمتلك تأثيرات استثنائية على الإنسان، مدعين أنه يتناغم مع الطبيعة والجسم البشري، ويساعد على تهدئة العقل وخفض مستويات التوتر وتحقيق السلام الداخلي.

وذهب بعض صناع المحتوى إلى القول إن تردد 432 هرتز قادر على التأثير في “مجال الطاقة” بالجسم وتقليل هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، ما ساهم في انتشار الموجة بشكل واسع على المنصة.

لكن خبراء وعلماء نفوا وجود أدلة علمية تدعم هذه الادعاءات، مؤكدين أن الشعور بالاسترخاء عند الاستماع إلى هذا النوع من الموسيقى لا يختلف عن تأثير أي موسيقى هادئة أو منخفضة النبرة.

وقالت ساندرا غاريدو، المتخصصة في علم نفس الموسيقى بجامعة جامعة سيدني، إن فكرة “التناغم الكوني” المرتبطة بترددات معينة ليست جديدة، لكنها تفتقر إلى إثباتات علمية حقيقية.

وأضافت أن الاعتقاد بامتلاك ترددات محددة قدرات سحرية لتحسين الصحة أو الرفاهية لا يحظى بدعم علمي كافٍ، رغم جاذبية الفكرة وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

