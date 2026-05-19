تساعدك وتساعدهم.. الصحة توضح أهمية السوار الطبي للحجاج

دعت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”، ضيوف الرحمن إلى ضرورة ارتداء “السوار التعريفي بالحالة الطبية” خلال أداء مناسك الحج، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز السلامة الصحية وتسهيل عمل الفرق الطبية أثناء الحالات الطارئة.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك ضمن حملة “حج بصحة”، أن الهدف من السوار هو تمكين الطواقم الطبية من التعرف السريع على الحالة الصحية للحاج، وتسريع إجراءات التدخل والإسعاف عند حدوث أي طارئ صحي لا قدر الله.

وبيّنت أن ارتداء السوار يُعد إجراءً استباقيًا مهمًا تحت شعار “تساعدك وتساعدهم”، إذ يختصر الوقت اللازم للاطلاع على التاريخ المرضي للحاج، ما ينعكس على سرعة تقديم الرعاية الطبية الدقيقة والمناسبة في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أن هذه الإرشادات تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الوعي الصحي بين الحجاج وضمان سلامتهم، داعية إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة والتواصل مع مركز “صحة 937” أو زيارة موقع الوزارة الإلكتروني للحصول على الاستشارات والمعلومات الطبية.