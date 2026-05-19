تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ

أتاح التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، لحجاج بيت الله الحرام والعاملين في موسم حج 1447هـ، وسكان مكة المكرمة والعاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية، إمكانية تصفح تصاريح الحج عبر التطبيق، وذلك لتمكين المستفيدين من استعراض التصاريح بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج، بما يسهم في تسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة لهم.

استعراض تصاريح حج 1447هـ

ويمكن للمستفيد استعراض التصاريح المرتبطة بموسم الحج عبر التطبيق، بما يضمن تسهيل وتنظيم حركة الدخول والتنقل داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل: تصريح حاج، وتصريح دخول للعاملين في مكة المكرمة، وتصريح عمل للعاملين في المشاعر المقدسة، وتصريح دخول مكة المكرمة لمنسوبي القطاع الخاص والعمالة المنزلية، وتصريح متطوع، وتصريح مركبة.

ويدعم التطبيق 19 لغة؛ بهدف تسهيل استخدامه من قبل حجاج بيت الله الحرام، وجميع فئات المستخدمين المواطنين والمقيمين، والجنسيات المختلفة، ويضم أكثر من (1300) خدمة بالتعاون مع أكثر من (350) جهة حكومية، بتصنيفات متعددة للخدمات مثل: الشخصية والأسرية والتعليمية والصحية والعدلية والمهنية والسياحية والترفيهية، إلى جانب تقديم العديد من الإمكانات والتسهيلات الكبيرة التي تعمل بتقنية وموثوقية عاليتين، ويتجاوز عدد مستخدميه أكثر من (36) مليون مستفيد.

كما يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات تطبيق “توكلنا” تحميله من المتاجر الإلكترونية (App Store, Google Play, AppGallery, Galaxy Store).