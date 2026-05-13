تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم الخميس

قررت جامعة حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ وستكون جميع المحاضرات بالمركز الرئيس بمدينة حائل عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلّم (البلاك بورد).

كان المركز الوطني للأرصاد نبه من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.