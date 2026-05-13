Icon

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم الخميس Icon خالد بن سلمان يبحث التطورات في المنطقة مع مستشار الأمن القومي البريطاني Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة سابك Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بفروع ديافيرم في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon سلطان بن سلمان وأمير الجوف يضعان حجر الأساس لمجمع تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة Icon نائب أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار Icon الإمارات تنفي زيارة رئيس وزراء إسرائيل أو وفد عسكري إسرائيلي لأراضيها Icon الرئيس التنفيذي لـ”وقاء” يتفقد جاهزية الفرق الميدانية لموسم الحج لهذا العام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم الخميس

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت جامعة حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ وستكون جميع المحاضرات بالمركز الرئيس بمدينة حائل عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلّم (البلاك بورد).

كان المركز الوطني للأرصاد نبه من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد