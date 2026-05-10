تعليم المدينة المنورة يطلق التسجيل في الفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، انطلاق التسجيل في الفرص التطوعية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في خدمة الحجاج.

وأوضحت الإدارة، أن الفرص التطوعية تشمل مجالات متنوعة، من أبرزها إدارة الحشود، ودفع العربات، وتوزيع الهدايا، وتوزيع عبوات المياه، والإرشاد والتوجيه، إضافة إلى خدمة لغة الإشارة؛ بما يسهم في تقديم خدمات ميدانية وإنسانية لضيوف الرحمن.

ودعت الإدارة الراغبين في التسجيل والاستفادة من الفرص التطوعية إلى الدخول عبر الرابط التالي:

وأكدت أن العمل التطوعي في المدينة المنورة، يجسد قيم العطاء والتكافل، ويعكس الصورة المشرفة لأبناء الوطن في خدمة الحجاج والزوار، سائلةً المولى عز وجل التوفيق للجميع في أداء هذه الرسالة الإنسانية النبيلة.