تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بتحرير السفن بمضيق هرمز طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير تقدم في محادثات واشنطن وطهران منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر
في وقت أعلن فيه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف استمرار الاتصالات مع طهران، كشفت مصادر مطلعة عن تحقيق تقدم ملحوظ في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية.
وأفادت المصادر بوجود مؤشرات إيجابية تعكس إمكانية حدوث انفراجة دبلوماسية، معتبرة أن مسار الحوار لا يزال مفتوحًا أمام تسويات محتملة، رغم التعقيدات القائمة.
وأشارت إلى أن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد اتجاه هذه المفاوضات، في ظل تسارع وتيرة الاتصالات بين الجانبين.
في المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفًا أكثر تحفظًا، مؤكدًا أن المقترح الإيراني الأخير، الذي قُدّم عبر وساطة باكستانية، لا يلبي تطلعات واشنطن.
وأوضح ترامب، في مقابلة إعلامية، أن المفاوضات لا تزال تواجه حالة من الجمود، مشددًا على أن العرض الأخير “غير مقبول”، ما يعكس استمرار التباين في مواقف الطرفين رغم مؤشرات التقدم.