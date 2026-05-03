تقدم في محادثات واشنطن وطهران

في وقت أعلن فيه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف استمرار الاتصالات مع طهران، كشفت مصادر مطلعة عن تحقيق تقدم ملحوظ في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية.

وأفادت المصادر بوجود مؤشرات إيجابية تعكس إمكانية حدوث انفراجة دبلوماسية، معتبرة أن مسار الحوار لا يزال مفتوحًا أمام تسويات محتملة، رغم التعقيدات القائمة.

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد اتجاه هذه المفاوضات، في ظل تسارع وتيرة الاتصالات بين الجانبين.

في المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفًا أكثر تحفظًا، مؤكدًا أن المقترح الإيراني الأخير، الذي قُدّم عبر وساطة باكستانية، لا يلبي تطلعات واشنطن.

وأوضح ترامب، في مقابلة إعلامية، أن المفاوضات لا تزال تواجه حالة من الجمود، مشددًا على أن العرض الأخير “غير مقبول”، ما يعكس استمرار التباين في مواقف الطرفين رغم مؤشرات التقدم.