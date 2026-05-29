تكامل ميداني واستجابة متقدمة يعيدان النبض لحاج إندونيسي بمنشأة الجمرات

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتكامل مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، من إنقاذ حاج إندونيسي يبلغ من العمر (66) عامًا بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب والتنفس داخل منشأة الجمرات بالمشاعر المقدسة.

وفور رصد الحالة، باشرت الفرق الإسعافية تقديم الرعاية الطبية الطارئة وتطبيق بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي، مما أسهم في استعادة النبض للحاج في الموقع، إذ جرى تجهيز الإسعاف الجوي بمنشأة الجمرات دعمًا لعملية النقل الطبي، إلى جانب استكمال الإجراءات العلاجية اللازمة وفق الحالة الصحية للمريض.

ويجسد التعامل مع الحالة نموذجًا للتكامل بين مختلف الجهات العاملة في المشاعر المقدسة، حيث أسهم التنسيق بين الفرق الإسعافية والجهات الأمنية والفرق الميدانية والإسعاف الجوي في سرعة الوصول للحالة وتقديم الرعاية العاجلة لها خلال وقت قياسي، بما عزز فرص إنقاذها ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.

ويأتي ذلك ضمن منظومة صحية متكاملة تعمل على مدار موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم رعاية صحية وإسعافية عالية الكفاءة تسهم في المحافظة على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.