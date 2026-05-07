تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم

القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو المخدر في الشرقية الرياض تحتضن ندوة دولية لبحث الإنفاق الصحي الذكي.. السبت خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع نظيره السويدي وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة هطول أمطار الخير على منطقة الباحة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1% وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس” وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، تشمل محافظات الرس، وضرية، وأبانات، والنبهانية، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، إضافة إلى مركزي الخبراء، والفوارة.
وبيّن أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم، متوقعًا أن تصاحبها تأثيرات جوية تشمل رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب مجاري السيول والأودية.