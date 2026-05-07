تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، تشمل محافظات الرس، وضرية، وأبانات، والنبهانية، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، إضافة إلى مركزي الخبراء، والفوارة.

وبيّن أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم، متوقعًا أن تصاحبها تأثيرات جوية تشمل رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب مجاري السيول والأودية.