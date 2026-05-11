Icon

تنظيم الإعلام تتخذ الإجراءات النظامية بحق 49 مخالفًا Icon القبض على مقيمَين لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية Icon تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن التوجيهات المتعلقة بالحج Icon دليل الطرق لموسم حج 1447.. أبرز المسارات البرية المؤدية إلى مكة المكرمة Icon المنظومة الرقمية للحج.. خدمات ذكية تُثري تجربة الحاج في المدينة المنورة Icon تركيا تعيد فتح معبر حدودي مع سوريا بعد إغلاق دام 12 عامًا Icon الهدنة في الإنعاش.. ترامب يهاجم إيران ويتوعد بمواصلة الضغط Icon الأسهم الأوروبية تغلق على تباين Icon حريق في مخلفات بأرض مسوّرة بمحافظة البيضاء والمدني يتدخل Icon الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء والتعاقدات النهائية لموسم العمرة 1448هـ عبر نسك مسار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
بسبب الإخلال بالنظام العام والأمن الوطني

تنظيم الإعلام تتخذ الإجراءات النظامية بحق 49 مخالفًا

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
تنظيم الإعلام تتخذ الإجراءات النظامية بحق 49 مخالفًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 49 شخصًا نظير ارتكابهم 68 مخالفة من خلال حساباتهم في عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

واستدعت الهيئة القائمين على هذه الحسابات لمُخالفة محتوى حساباتهم الفقرة 12 من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع والتي تنص على “عدم نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة”.

وشددت الهيئة على إحالتها كافة تلك المخالفات إلى اللجان المُختصة بالنظر في أحكام مخالفة الأنظمة الإعلامية بوزارة الإعلام؛ مؤكدة أنها لن تتوانى في رصد كل محتوى إعلامي مُخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إعمالًا لاختصاصاتها النظامية، والتزامًا بحماية الفضاء الرقمي من أي حملات مُمنهجة أو مُضللة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد