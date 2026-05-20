تنوع العُلا الطبيعي يعزّز إنتاج العسل عالي الجودة تزامنًا مع اليوم العالمي للنحل

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

تتميز محافظة العُلا بتنوعها البيئي وتضاريسها الطبيعية التي تحتضن السلاسل الجبلية والأودية الزراعية والتكوينات الصخرية، إلى جانب ما تزخر به من أشجار ونباتات محلية تُهيئ بيئة مناسبة للنحل وإنتاج العسل، بما يعكس ثراءها الطبيعي وتنوع غطائها النباتي.

وتشارك العُلا دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للنحل، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية الملقحات ودورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب إبراز دور النحل في استدامة الإنتاج الزراعي والتنوع الحيوي.
ويُسهم التنوع الطبيعي الذي تتميز به العُلا، وما تحتويه من مراعٍ نباتية وأودية ومناطق زراعية، في توفير بيئة ملائمة للنحل، الأمر الذي انعكس على جودة إنتاج العسل المحلي وتنوعه، بوصفه أحد المنتجات الزراعية المرتبطة بالبيئة الطبيعية للمحافظة.

وتأتي هذه المناسبة امتدادًا للاهتمام بالمحافظة على التنوع البيئي ودعم القطاع الزراعي، من خلال تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تُسهم في تنمية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الإنتاج المحلي، إلى جانب حماية الملقحات بوصفها عنصرًا أساسيًا في استدامة النظم البيئية والإنتاج الزراعي.

وفي هذا السياق، خُصص “موسم العُلا للعسل” ضمن مواسم “خيرات العُلا”، بوصفه إحدى المبادرات التي تحتفي بالمنتجات المحلية، وتُبرز مكانة العُلا الزراعية وما تتميز به من بيئة طبيعية تسهم في إنتاج أنواع متنوعة من العسل عالي الجودة.
ويُشكّل موسم العُلا للعسل منصة تفاعلية للتعريف بجودة المنتجات الزراعية في المحافظة، وإتاحة الفرصة للزوار والمهتمين للاطلاع على مراحل الإنتاج، إلى جانب دعم النحالين والمنتجين المحليين، بما يُسهم في تمكين الأسر المنتجة وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية.

