تهيئة أكثر من 33 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ

أعلنت الهيئة العامة للنقل جاهزية أكثر من 33 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ضمن خططها التشغيلية والرقابية الهادفة إلى دعم انسيابية التنقل ورفع كفاءة خدمات النقل المقدمة للحجاج في مختلف مراحل تنقلهم.

وتشمل الخطط التشغيلية تشغيل 139 حافلة للنقل بين المدن، تنفذ أكثر من 1,139 رحلة أسبوعيًا عبر 32 مسارًا، بما يعزز الترابط بين مدن المملكة، ويدعم انسيابية تنقل ضيوف الرحمن بين المنافذ والمناطق المختلفة خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الجاهزية في إطار تكامل الجهود التشغيلية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة العامة للنقل؛ بهدف تعزيز جاهزية خدمات النقل ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال توفير خدمات نقل متعددة عبر خيارات متنوعة وأسعار معتمدة، وفق اشتراطات تنظيمية ورقابية تضمن جودة الخدمة وسلامة المستفيدين، بما يسهم في توفير تجربة تنقل آمنة ومنظمة للحجاج، ويدعم انسيابية الحركة بين المشاعر المقدسة والمواقع الرئيسة والحيوية في مكة المكرمة خلال موسم الحج.