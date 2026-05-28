توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع أكثر من (773) ألف متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم عيد الأضحى، ضمن خططها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ.

وأكدت الشركة استقرار الأوضاع التشغيلية واستمرارية ضخ المياه على مدار الساعة عبر شبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مشيرةً إلى أن عمليات التوزيع جرت بكفاءة عالية دون تسجيل انقطاعات مؤثرة.

وأوضحت أن منظومتها التشغيلية تعتمد على شبكات مياه تتجاوز أطوالها (5700) كيلومتر، إلى جانب أكثر من (4000) كيلومتر من شبكات الخدمات البيئية، بما يدعم رفع كفاءة الإمداد واستدامة الخدمات المقدمة للحجاج.

وبيّنت الشركة أنها أجرت أكثر من (4200) فحص مخبري للمياه خلال العاشر من ذي الحجة؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في المياه المقدمة لضيوف الرحمن، ضمن خططها التشغيلية لموسم الحج.

