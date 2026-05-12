توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وخفيفة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية في النهار تتحول في المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.