توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠١ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك وحائل.

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-43 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وبسرعة 14-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-23 كم/ساعة، وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحـر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

