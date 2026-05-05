توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية.

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحـالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحـر خفيف إلى متوسط الموج.