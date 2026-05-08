Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 9 مناطق Icon ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي Icon دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لنشره إعلانات حج وهمية Icon الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك Icon وظائف شاغرة بـ فروع طيران أديل Icon الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز Icon الزكاة والضريبة والجمارك تقدّم خدمات جمركية متكاملة ضمن مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة Icon مشاهد جمالية في عسير.. أمطار غزيرة وبروق وأجواء ضبابية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 9 مناطق

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 9 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وبسرعة 12 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 – 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وسيول على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وسيول على...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على...

السعودية