توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 28 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحـر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 38 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.