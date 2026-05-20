Icon

قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات Icon منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون Icon دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك Icon رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام Icon بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة  Icon الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% Icon إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي Icon ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 28 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحـر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 38 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 9 مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 9...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية