توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 – 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 28 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط يصل إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12 – 38 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.