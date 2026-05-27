توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، في حين لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.