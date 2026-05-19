توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 9 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وتوالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق غرب المملكة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 25 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10 – 25 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.