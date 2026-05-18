توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر

رجّح استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا، أن الغالبية تتوقع الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما توقع خبير واحد فقط أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ويأتي ذلك بعدما كان البنك المركزي المصري قد اتجه إلى خفض تكاليف الاقتراض في وقت سابق، عقب رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25% خلال مارس 2024، ضمن إجراءات إصلاح اقتصادي تزامنت مع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وكان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماعه السابق في الثاني من أبريل تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مبررًا ذلك بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما دفعه إلى تبني نهج أكثر حذرًا في السياسة النقدية.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار الضغوط على العملة المحلية، في وقت يواصل فيه سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، وسط ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المقبلة ومدى تأثيرها على معدلات التضخم والاستقرار النقدي.