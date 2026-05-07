ضمن منظومة تقنية متقدمة

توكلنا يتيح لمستفيدي مبادرة طريق مكة استعراض تصاريح الحج من بلدانهم

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٩ مساءً
توكلنا يتيح لمستفيدي مبادرة طريق مكة استعراض تصاريح الحج من بلدانهم
المواطن - فريق التحرير

يجسّد التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” مستوى التكامل الرقمي الذي تسخّره المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال إتاحة استعراض بطاقات وتصاريح الحج إلكترونيًا ضمن منظومة تقنية متقدمة، تُسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج منذ المراحل الأولى لرحلتهم، بما يعزز تجربة رقمية متكاملة وسلسة.

وتعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على تطوير وتشغيل المنظومة الرقمية لمبادرة “طريق مكة”، من خلال ربط الجهات المشاركة ضمن بيئة تقنية موحدة تُسهم في تسريع الإجراءات ودقة التحقق من البيانات والخصائص الحيوية، إلى جانب تمكين الحجاج من استعراض تصاريح الحج والخدمات المرتبطة بها عبر تطبيق “توكلنا”، بما يعزز تجربة رقمية متكاملة لضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة.

ويضم تطبيق “توكلنا” أكثر من 1300 خدمة بالتعاون مع أكثر من 350 جهة حكومية وخاصة، أسهمت جميعها في تحسين جودة الحياة للمستفيدين من خلال سهولة الوصول للخدمات التي تفيد الحاج في فترة تواجده.

ويتجاوز عدد مستخدميه أكثر من (35) مليون مستفيد ومستفيدة، فيما يبلغ عددهم يوميًا أكثر من مليون مستفيد نشط.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” في عامها الثامن بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية، من بينها وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، فيما بلغ عدد المستفيدين منها منذ إطلاقها عام (1438هـ / 2017م) أكثر من (1,254,994) حاجًا وحاجة.

