توكلنا يسهل الوصول لخدمات الجهات الحكومية في حج 1447هـ بـ19 لغة

يُتيح التطبيق الوطني الشامل (توكلنا) لحجاج بيت الله الحرام والعاملين في موسم حج 1447هـ الوصول إلى الخدمات الحكومية المعنية في موسم الحج بـ(19) لغة تغطي لغات مختلف الدول التي يفد منها ضيوف الرحمن، وذلك في إطار سعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتحقيق التكامل مع الجهات الخدمية في موسم الحج، عبر تقديم خدمات تقنية متقدمة تُسهم في تيسير رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم للمملكة مرورًا بدخولهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ثم زيارة المسجد النبوي، وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم بطمأنينة.

وتتضمن قائمة لغات “توكلنا” اللغات التالية: العربية، والإنجليزية، والإندونيسية، والهندية، والأردية، والتركية، والفرنسية، والبنغالية، والفارسية، والماليزية، والروسية، والصينية، والفلبينية، والألمانية، والهولندية، واليابانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية.

ويمكن للحاج الدخول للتطبيق بخطوات سهلة، يستعرض من خلالها العديد من الخدمات التي تهمه في رحلته الإيمانية، ومنها خدمة تصاريح الحج التي يمكن الاطلاع عليها عبر “توكلنا”، بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج “منصة تصريح”، بالإضافة إلى استعراض جميع أنواع تصاريح الحج الصادرة من جميع الجهات الحكومية، وتشمل: بطاقة تصريح الحاج، وتصاريح دخول مكة، إضافة إلى تصريح العمل والمتطوع والمركبة.

ويعد التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” أداة رقمية موثوقة وفعّالة تدعم تنقلات الحجاج اليومية، وتوفّر لهم تجربة رقمية أكثر سلاسة وطمأنينة، لما يتمتع به من تكامل في الخدمات، وسرعة في الاستجابة، مما يجعله رفيقًا رقميًّا أساسيًّا للحجاج خلال تأديتهم مناسك الحج وأثناء زيارتهم لمسجد الرسول المصطفى في المدينة المنورة عقب انتهائهم من الحج، حيث يمكن حجز زيارة الروضة الشريفة عبر خدمة بوابة المناسك في توكلنا.

ويتيح تطبيق “توكلنا” خلال الحج الحصول على حزمة من الخدمات المقدمة من مختلف الجهات التي تلبي احتياجات الحاج اليومية، من بينها: “الاستماع إلى خطبة عرفة” بمختلف اللغات، وخدمة “أسعفني” لطلب المساعدة في الحالات الطارئة بخطوات مبسطة، بالإضافة إلى خدمة “متابعة أحوال الطقس” التي توفّر توقعات آنية ويومية للظروف المناخية في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج، كما يوفّر التطبيق خدمات أخرى مثل: تحديد اتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، وغيرها من الخدمات التي تُعين الحاج على أداء المناسك بكل راحة وأمان.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر تحميل تطبيق “توكلنا” من المتاجر الإلكترونية الرسمية (App Store, Google Play, AppGallery, Galaxy Store)، ضمن حزمة رقمية متكاملة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تُولي خدمة الحجاج والمعتمرين أولوية قصوى عبر تسخير الحلول التقنية الذكية التي تكفل تسهيل رحلة الحج على ضيوف الرحمن وخدمتهم بكل الوسائل المتاحة لهم.

ويضم تطبيق “توكلنا” أكثر من (1300) خدمة بالتعاون مع أكثر من (350) جهة حكومية، بتصنيفات متعددة للخدمات مثل: الشخصية والأسرية والتعليمية والصحية والعدلية والمهنية والسياحية والترفيهية، إلى جانب تقديم العديد من الإمكانات والتسهيلات الكبيرة التي تعمل بتقنية وموثوقية عاليتين، ويتجاوز عدد مستخدمي “توكلنا” أكثر من (35) مليون مستفيد.