ثماني حالات مؤكدة بسلاسة الأنديز من فيروس هانتا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفشي “هانتا” على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس” هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.

وأفادت المنظمة في بيان مساء الأربعاء، أنه حتى 13 مايو الحالي، أبلغ عن 11 حالة، بما فيها ثلاث وفيات.

وأوضحت أن من بين هذه الحالات، تم تأكيد إصابة ثمانية أشخاص مخبريًا بفيروس الأنديز (ANDV)، فيما هناك حالتان محتملتان وحالة واحدة غير محسومة وتخضع لتحاليل إضافية.