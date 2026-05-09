جازان.. محطة طبيعية تستقر بها أسراب الطيور المهاجرة في يومها العالمي

في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للطيور المهاجرة، تبرز منطقة جازان بوصفها إحدى أهم المحطات الطبيعية لعبور الطيور المهاجرة واستقرارها، مستفيدة من موقعها الجغرافي المطل على البحر الأحمر، وتنوعها البيئي الممتد بين الجزر والسواحل والجبال والأودية.

وتستقبل جازان سنويًا أسرابًا متنوعة من الطيور القادمة من قارات مختلفة، في رحلات موسمية تقطع خلالها آلاف الكيلومترات، لتجد في بيئات المنطقة موائل غنية بالغذاء ومناخًا مناسبًا للراحة والتكاثر، مما يجعلها نقطة عبور رئيسة ضمن مسارات الهجرة العالمية.

وتُعد جزر فرسان، والمناطق الساحلية، والسبخات الرطبة في جازان، من أبرز المواقع التي تحتضن أنواعًا متعددة من الطيور البحرية والمهاجرة، في مشهد طبيعي يعكس ثراء المنطقة البيئي، ويجذب المهتمين برصد الطيور والتصوير البيئي والسياحة الطبيعية.

ويؤكد مختصون في البيئة أن التنوع التضاريسي الذي تتميز به جازان أسهم في تكوين نظام بيئي متكامل، أتاح تسجيل أنواع متعددة من الطيور المهاجرة والمستوطنة، بعضها نادر ويظهر خلال مواسم محددة، بما يعزز القيمة البيئية للمنطقة على خارطة التنوع الحيوي في المملكة.

ويأتي الاهتمام بالمحميات الطبيعية وحماية الموائل البيئية امتدادًا لجهود المملكة في المحافظة على التنوع الأحيائي، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتواصل جازان، بما تختزنه من تنوع طبيعي فريد، رسم صورة بيئية نابضة بالحياة، تتحول معها مواسم هجرة الطيور إلى لوحة تعبر السماء، وتروي قصة انسجام بين الطبيعة والإنسان.