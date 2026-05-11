جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في “دبلوم تعليم اللُّغة العربية”

أعلن معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب التسجيل في برنامج “دبلوم تعليم اللُّغة العربية” للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1448هـ، وذلك حتى 23 أغسطس 2026م.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطالبات مهارات اللُّغة العربية الفصيحة وعناصرها: استماعًا، وتحدثًا، وقراءةً، وكتابةً، إلى جانب تمكينهن من الدراسة في الجامعات العربية، واستخدام الأساليب اللُّغوية الصحيحة في مختلف المواقف، وتعزيز مهارات توظيف وسائل التقنية الحديثة في تعليم اللُّغة العربية، والتعريف بالثقافة العربية وقيمها الإنسانية.

ويُعد البرنامج فرصة لتعلُّم اللُّغة العربية لغير الناطقات بها، اللاتي لا يشملهن نظام المنح الخارجية والداخلية، من خلال نظام فصلي مستمر لمدة سنتين دراسيتين، وتحصل الطالبة بعد نهاية البرنامج على شهادة دبلوم في اللُّغة العربية للناطقات بغيرها.