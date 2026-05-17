جامعة الأميرة نورة تُطلق مسار قبول لخريجات المرحلة الثانوية المتميزات أكاديميًّا

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، مسار قبول للطالبات المتميزات أكاديميًّا للعام الجامعي 1448هـ، بهدف استقطاب خريجات المرحلة الثانوية المتميزات والمستوفيات للشروط المحددة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة.

ويشمل المسار برامج الكليات الصحية، وهي: الطب والجراحة في كلية الطب البشري، وطب وجراحة الفم والأسنان في كلية طب الأسنان، ودكتور صيدلة في كلية الصيدلة، إضافةً إلى برامج كلية الصحة وعلوم التأهيل، التي تشمل: دكتور العلاج الطبيعي، والأشعة التشخيصية، وتقنيات الطب النووي، والعلاج بالأشعة، والسمع والتوازن.

ويتضمن المسار برامج كلية الهندسة، وهي: الهندسة الإلكترونية، وهندسة الاتصالات، وهندسة الطاقة المتجددة، والهندسة الصناعية والنظم، وهندسة الميكاترونكس والروبوتات، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة الفضاء والطيران.

ويأتي مسار قبول الطالبات المتميزات أكاديميًّا ضمن برنامج استقطاب الموهوبات التابع لعمادة القبول والتسجيل، ويهدف إلى استقطاب خريجات المرحلة الثانوية المتميزات أكاديميًّا، ودعم التميز والابتكار، وتمكين الطالبات في التخصصات النوعية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

ودعت الجامعة الراغبات في الاطلاع على شروط المسار وآلية التسجيل إلى زيارة الرابط التالي: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/RegBSC/Pages/academ.aspx.