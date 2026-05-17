Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جامعة الأميرة نورة تُطلق مسار قبول لخريجات المرحلة الثانوية المتميزات أكاديميًّا

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢١ مساءً
جامعة الأميرة نورة تُطلق مسار قبول لخريجات المرحلة الثانوية المتميزات أكاديميًّا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، مسار قبول للطالبات المتميزات أكاديميًّا للعام الجامعي 1448هـ، بهدف استقطاب خريجات المرحلة الثانوية المتميزات والمستوفيات للشروط المحددة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة.

ويشمل المسار برامج الكليات الصحية، وهي: الطب والجراحة في كلية الطب البشري، وطب وجراحة الفم والأسنان في كلية طب الأسنان، ودكتور صيدلة في كلية الصيدلة، إضافةً إلى برامج كلية الصحة وعلوم التأهيل، التي تشمل: دكتور العلاج الطبيعي، والأشعة التشخيصية، وتقنيات الطب النووي، والعلاج بالأشعة، والسمع والتوازن.

ويتضمن المسار برامج كلية الهندسة، وهي: الهندسة الإلكترونية، وهندسة الاتصالات، وهندسة الطاقة المتجددة، والهندسة الصناعية والنظم، وهندسة الميكاترونكس والروبوتات، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة الفضاء والطيران.
ويأتي مسار قبول الطالبات المتميزات أكاديميًّا ضمن برنامج استقطاب الموهوبات التابع لعمادة القبول والتسجيل، ويهدف إلى استقطاب خريجات المرحلة الثانوية المتميزات أكاديميًّا، ودعم التميز والابتكار، وتمكين الطالبات في التخصصات النوعية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

ودعت الجامعة الراغبات في الاطلاع على شروط المسار وآلية التسجيل إلى زيارة الرابط التالي: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/RegBSC/Pages/academ.aspx.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في “دبلوم تعليم اللُّغة العربية”
السعودية

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في...

السعودية