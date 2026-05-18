جامعة الدول العربية تدين الاعتداء على المملكة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاعتداء الذي تعرضت له المملكة عبر ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي السعودي، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها.

وأكد أبو الغيط في بيان رفضه هذا الاعتداء، مجددًا تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وفق أحكام القانون الدولي.