جامعة المجمعة توثق هلال ذي الحجة عبر مرصدها الفلكي

رصد مرصد جامعة المجمعة الفلكي هلال شهر ذي الحجة، وذلك ضمن المتابعات الفلكية التي يجريها المرصد مع دخول الشهر المبارك، حيث نشرت الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس صورة للهلال كما ظهر في سماء المملكة.

وأكدت الجامعة في منشورها أهمية هذه الأيام المباركة، داعية الله أن يبلغ الجميع شهر ذي الحجة ويعين المسلمين على الطاعة والعمل الصالح، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح الأعمال.