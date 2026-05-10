جامعة جازان تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للجامعات 2026

حققت جامعة جازان المركز الـ(59) عربيًّا، والمركز (301 – 350) على مستوى الجامعات الآسيوية في تصنيف التايمز للجامعات 2026، بما يعكس تطور حضورها في التصنيفات الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الجامعة في تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز جودة مخرجاتها التعليمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، وتعزيز تنافسيته عالميًّا.
ويعكس تقدم الجامعة في التصنيف تطور بيئتها التعليمية والبحثية، وما شهدته من توسعٍ في برامج الدراسات العليا، ودعم للنشر العلمي، وتعزيز للشراكات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب اهتمامها بتوفير بيئة تعليمية وتقنية تسهم في تنمية قدرات الطلبة والباحثين، ورفع كفاءة العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأكدت الجامعة أن تقدمها في التصنيفات الدولية يعكس ما تحظى به من دعمٍ واهتمام، وما تنفذه من مبادراتٍ وبرامج نوعية في مجالات التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانتها العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وبيّنت أن هذا التقدم يُجسد التزامها بمواصلة تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات العلمية والبحثية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم، وتعزيز تنافسية الجامعات السعودية عالميًّا، وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات المعرفة والبحث والابتكار.