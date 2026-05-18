Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جامعة حائل تحصد المركز الأول في مسابقة CARD البحثية

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٢ مساءً
جامعة حائل تحصد المركز الأول في مسابقة CARD البحثية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حققت جامعة حائل إنجازًا أكاديميًا جديدًا، بعد حصول الدكتورة هلا بنت محمد الشمري من كلية طب الأسنان على المركز الأول في مسابقة العروض التقديمية البحثية، ضمن فعاليات يوم المهنة والبحث العلمي (CARD) الذي نظمته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بمشاركة واسعة من الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات السعودية.

وجاء تحقيق هذا الإنجاز بعد منافسة علمية شهدت تقديم عدد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال طب الأسنان والعلوم الصحية، حيث حاز البحث المقدم على إشادة لجنة التحكيم لما تميز به من جودة علمية ودقة في العرض والتحليل.

ويُعد مؤتمر (CARD) من أبرز المؤتمرات العلمية المتخصصة في المجالات الصحية على مستوى المملكة، إذ يجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والممارسين الصحيين لاستعراض أحدث الدراسات والابتكارات العلمية، بما يسهم في تطوير منظومة البحث والابتكار ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم الخميس
السعودية

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم...

السعودية