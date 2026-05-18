جامعة حائل تحصد المركز الأول في مسابقة CARD البحثية

حققت جامعة حائل إنجازًا أكاديميًا جديدًا، بعد حصول الدكتورة هلا بنت محمد الشمري من كلية طب الأسنان على المركز الأول في مسابقة العروض التقديمية البحثية، ضمن فعاليات يوم المهنة والبحث العلمي (CARD) الذي نظمته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بمشاركة واسعة من الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات السعودية.
وجاء تحقيق هذا الإنجاز بعد منافسة علمية شهدت تقديم عدد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال طب الأسنان والعلوم الصحية، حيث حاز البحث المقدم على إشادة لجنة التحكيم لما تميز به من جودة علمية ودقة في العرض والتحليل.
ويُعد مؤتمر (CARD) من أبرز المؤتمرات العلمية المتخصصة في المجالات الصحية على مستوى المملكة، إذ يجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والممارسين الصحيين لاستعراض أحدث الدراسات والابتكارات العلمية، بما يسهم في تطوير منظومة البحث والابتكار ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.