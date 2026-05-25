Icon

وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض Icon جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى Icon الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود Icon الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا Icon ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي Icon دراسة حديثة تكشف أسراراً عن مخ الإنسان Icon إقبال على شراء الأضاحي في محافظة حفر الباطن Icon أمين العاصمة المقدسة يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة Icon قوات أمن الحج تضبط 11 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٨ مساءً
جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها التشغيلية والخدمية في المسجد النبوي ليوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية، لاستقبال الأعداد المتوقعة من المصلين والزوار وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفعت الهيئة جاهزية الكوادر البشرية والفرق الميدانية، مع تكثيف أعمال التطهير والتعقيم في مختلف أرجاء المسجد النبوي وساحاته، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية الحركة والخدمات خلال هذه الأيام المباركة.

وشملت الاستعدادات تكثيف جهود الإرشاد المكاني بمختلف اللغات، وتهيئة المداخل والأبواب لتسهيل حركة الحشود، وتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تكثيف برامج التطييب والتبخير داخل المسجد النبوي.

وجهّزت الهيئة أكثر من 18 ألف حافظة لسقيا الماء المبارك، مع تأمين وجبات إفطار الصائمين ليوم عرفة، إلى جانب تعزيز الأعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية لخدمة الزوار والمصلين.

وأكدت الهيئة جاهزية مصليات المسجد النبوي بأكثر من 25 ألف سجادة، ضمن خطتها التشغيلية الرامية إلى توفير بيئة إيمانية مريحة وآمنة لقاصدي المسجد النبوي خلال يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد