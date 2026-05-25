جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى

أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها التشغيلية والخدمية في المسجد النبوي ليوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية، لاستقبال الأعداد المتوقعة من المصلين والزوار وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفعت الهيئة جاهزية الكوادر البشرية والفرق الميدانية، مع تكثيف أعمال التطهير والتعقيم في مختلف أرجاء المسجد النبوي وساحاته، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية الحركة والخدمات خلال هذه الأيام المباركة.

وشملت الاستعدادات تكثيف جهود الإرشاد المكاني بمختلف اللغات، وتهيئة المداخل والأبواب لتسهيل حركة الحشود، وتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تكثيف برامج التطييب والتبخير داخل المسجد النبوي.

وجهّزت الهيئة أكثر من 18 ألف حافظة لسقيا الماء المبارك، مع تأمين وجبات إفطار الصائمين ليوم عرفة، إلى جانب تعزيز الأعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية لخدمة الزوار والمصلين.

وأكدت الهيئة جاهزية مصليات المسجد النبوي بأكثر من 25 ألف سجادة، ضمن خطتها التشغيلية الرامية إلى توفير بيئة إيمانية مريحة وآمنة لقاصدي المسجد النبوي خلال يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.