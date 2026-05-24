جاهزية مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في المشاعر المقدسة بـ”منى وعرفات ومزدلفة”، لاستقبال ضيوف البرنامج البالغ عددهم (2500) حاج وحاجة من (104) دول، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي أعدتها الوزارة لخدمة الضيوف وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشملت التجهيزات توفير مختلف الخدمات الأساسية والمساندة داخل مقار إقامة الضيوف، إلى جانب تجهيز المواقع باللوحات الإرشادية والترحيبية والشاشات الذكية التفاعلية، بما يسهم في تيسير تنقلات الضيوف وتعزيز تجربتهم الإيمانية خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.

وسخرت الوزارة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات اللازمة ومتابعة احتياجات الضيوف، ضمن جهودها الرامية إلى توفير بيئة مريحة وآمنة تعينهم على أداء النسك بسهولة وطمأنينة.

وعبّر عدد من ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لما لمسوه من حفاوة في الاستقبال وجودة في التنظيم والخدمات المقدمة، مشيدين بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بضيوف الرحمن خلال موسم الحج.