جبال الحشر في جازان.. موئلٌ طبيعي يزخر بتنوّع الكائنات الحية وثراء الطيور

تُعد جبال الحشر في منطقة جازان إحدى أبرز البيئات الجبلية في جنوب غرب المملكة، وتندرج ضمن امتدادات سلسلة جبال السروات، حيث تتراوح ارتفاعاتها في نطاقات جبلية متعددة قد تتجاوز في بعض القمم نحو (2000) متر فوق سطح البحر، مما أسهم في تكوين بيئات مناخية ونباتية متدرجة، انعكست بشكل مباشر على تنوع الحياة الفطرية وثراء الغطاء الحيوي بالمنطقة.

وأشارت المشاهدات البيئية في هذه الجبال إلى وجود تنوع واضح في الكائنات البرية، من أبرزها الكوبرا العربية التي تنتشر في البيئات الصخرية وتتكيف مع الظروف الجبلية القاسية، والثعلب الأحمر العربي الذي يتواجد في السفوح والمناطق المفتوحة ويعتمد على الصيد الليلي ضمن نطاقات واسعة قد تمتد لعدة كيلومترات بحثًا عن الغذاء، كما تُسجل المنطقة وجود طائر العقاب بوصفه من الطيور الجارحة التي تعتمد على المرتفعات العالية التي قد تتجاوز (1500) متر فوق سطح البحر في عمليات التحليق ورصد الفرائس، إضافة إلى طائر الرفراف رمادي الرأس الذي يرتبط وجوده بالمجاري المائية والينابيع الموسمية، ويُعد مؤشرًا بيئيًا على جودة النظم المائية.



وأسهمت النباتات والأشجار المحلية في دعم هذا التنوع الحيوي بشكل مباشر، حيث تنتشر نباتات وأشجار مثل العرعر البري والسدر والطلح في عدد من نطاقات الجبال، إلى جانب نباتات موسمية تنمو خلال فترات الأمطار، ويُسهم هذا الغطاء النباتي في توفير الغذاء والمأوى للكائنات الحية، إضافة إلى دوره في تثبيت التربة وتقليل معدلات الانجراف في المناطق ذات الانحدارات التي قد تتجاوز (30)% في بعض المواقع الجبلية.

وشهدت المنطقة تأثيرًا واضحًا للأمطار الموسمية، مما يؤدي إلى ازدهار الغطاء النباتي خلال مواسم محددة، ويعزز من نشاط الكائنات الحية وتكاثرها، خصوصًا في الفترات التي تمتد بين شهري مارس وسبتمبر.

كما تُعد جبال الحشر جزءًا من نطاق بيئي متداخل يجمع بين البيئات الجبلية والسهلية القريبة من تهامة، مما يخلق تنوعًا في المواطن الطبيعية ويزيد من فرص وجود سلاسل غذائية معقدة تشمل المفترسات والمستهلكات الأولية، وهو ما يرفع من قيمة المنطقة بيئيًا مقارنة بالمناطق الأقل تنوعًا تضاريسيًا.

وأكدت المؤشرات البيئية في جنوب غرب المملكة، أن المناطق الجبلية في جازان تُعد من أكثر البيئات ثراءً من حيث التنوع الحيوي؛ نظرًا لتداخل العوامل المناخية والتضاريسية ووفرة الغطاء النباتي، مما يجعل جبال الحشر موقعًا ذا أهمية بيئية متقدمة ضمن منظومة التنوع الحيوي الوطني، وبيئة داعمة لمستهدفات الاستدامة والحفاظ على الحياة الفطرية.