Icon

كفاءة تشغيلية وتقنية عالية في الحرمين الشريفين لموسم حج 1447هـ Icon قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات Icon منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون Icon دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك Icon رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام Icon بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة  Icon الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% Icon إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“جدارية الرحّال” ترسم ملامح الإبداع بتجربة فنية حيّة في جدة التاريخية

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
“جدارية الرحّال” ترسم ملامح الإبداع بتجربة فنية حيّة في جدة التاريخية
المواطن - فريق التحرير

كشف برنامج جدة التاريخية عن مبادرة فنية بعنوان “جدارية الرحّال”، نفذ فيها خمسة فنانين جدارية فنية تمتد على مساحة 135 مترًا مربعًا خلال الفترة 9 حتى 16 مايو، تسرد حكاية المنطقة بصفتها معبرًا رئيسيًا للحجاج والتجار على مر العصور، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة لإعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها التاريخية؛ بهدف تقديم تجربة فنية تجمع بين الفن المعاصر والتراث الثقافي بما يعكس روح المكان وتاريخه العريق ويسهم في ترسيخ مكانة جدة التاريخية كوجهة ثقافية سياحية حاضنة للثقافة والإبداع.
ويحتفي هذا العمل الفني بإرث جدة التاريخي عبر هذا المشهد الإبداعي، حيث يجسد العمل عناصر بصرية متنوعة مثل الرواشين، والسنابيك البحرية، وقوافل الجمال، والحجاج، في سرد بصري متكامل يعكس مفاهيم الوصول وبداية مسار الحج التاريخي.
ويتيح هذا الحراك الثقافي منصة حيوية للفنانين للتعبير عن رؤاهم الإبداعية، وذلك بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية، للإسهام في إحياء المساحات العامة وتعزيز الرابط المجتمعي ونشر ثقافة الفن المعاصر.
وتجسد هذه المبادرات دورًا حيويًا ضمن جهود وزارة الثقافة لإحياء منطقة جدة التاريخية، بما يعزز مكانتها كموقع تراث حي ومركز نابض بالثقافة والإبداع، ويُسهم في الحفاظ على تراثها المادي وغير المادي، عبر تقديم تجارب ثقافية تفاعلية تربط بين الماضي والحاضر، وتعكس التزام المشروع بتحويل المنطقة إلى وجهة عالمية للفنون والثقافة، ودعم الحراك الإبداعي، اتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها لترسيخ الثقافة كعنصر أساسي في جودة الحياة والنمو الاقتصادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد