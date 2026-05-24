Icon

جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك” Icon الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا Icon ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز Icon بحضور رئيس هيئة الترفيه.. الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج Icon اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج Icon مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج Icon مصرع 28 شخصًا إثر انهيار منجم ذهب في أنغولا Icon جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار Icon انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك”

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك”
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجّلت الجمعيات الأهلية والمتطوعون بمنطقة جازان حضورًا فاعلًا في مبادرة “على خُطى النُّسك” التي أطلقتها أمانة منطقة جازان، ممثلةً في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، لتوديع حجاج بيت الله الحرام، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، في مشهدٍ عكس روح التكافل المجتمعي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن.
وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من (18) جمعية، إلى جانب مشاركة أكثر من (100) متطوعٍ ومتطوعة، أسهموا في تنظيم مواقع الاستقبال والتوديع، وتقديم الدعم التنظيمي والإرشادي للحجاج، بما يعكس مستوى التكامل بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة.
وبرزت مشاركة الجمعيات الأهلية عبر أركانٍ تعريفية وتوعوية قدّمت إرشاداتٍ صحية ومجتمعية، وأسهمت في تجهيز المستلزمات المرافقة للحجاج، إلى جانب مشاركة المتطوعين في تنظيم الحركة وتقديم الدعم اللوجستي والتوعوي، بما يعزّز جودة الخدمات المقدمة ويواكب الجهود الوطنية للعناية بالحجاج.


وأسهم المتطوعون والمتطوعات في توزيع أكثر من (2600) هدية وحقيبة إرشادية تضمّنت مستلزمات صحية وتوعوية تعين الحاج خلال رحلته الإيمانية، تعبيرًا عن الحفاوة والتقدير، ومشاركة الحجاج فرحتهم قبل التوجّه إلى الديار المقدسة.
وأكد عددٌ من المشاركين أن المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والعمل التطوعي، وتسهم في ترسيخ قيم البذل وخدمة المجتمع، وتعزيز الرسائل الإنسانية المرتبطة بخدمة الحجاج وتيسير رحلتهم الايمانية.
يُشار إلى أن المبادرة ستُقام في عددٍ من محافظات منطقة جازان بمشاركة البلديات التابعة، وبمساندةٍ من (1165) متطوعًا ومتطوعة، يسهمون في تنفيذ البرامج التنظيمية والتوعوية والمجتمعية المصاحبة، مما يعزّز ثقافة العمل التطوعي ويجسد قيم التكافل وخدمة ضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جبال الحشر في جازان.. موئلٌ طبيعي يزخر بتنوّع الكائنات الحية وثراء الطيور
السعودية

جبال الحشر في جازان.. موئلٌ طبيعي يزخر...

السعودية
طرق جازان القديمة.. تاريخٌ سلكته القوافل وحفظته أفواج الحجيج
السعودية

طرق جازان القديمة.. تاريخٌ سلكته القوافل وحفظته...

السعودية
في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير
السعودية

في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في...

السعودية