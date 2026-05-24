جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك”

سجّلت الجمعيات الأهلية والمتطوعون بمنطقة جازان حضورًا فاعلًا في مبادرة “على خُطى النُّسك” التي أطلقتها أمانة منطقة جازان، ممثلةً في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، لتوديع حجاج بيت الله الحرام، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، في مشهدٍ عكس روح التكافل المجتمعي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن.

وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من (18) جمعية، إلى جانب مشاركة أكثر من (100) متطوعٍ ومتطوعة، أسهموا في تنظيم مواقع الاستقبال والتوديع، وتقديم الدعم التنظيمي والإرشادي للحجاج، بما يعكس مستوى التكامل بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة.

وبرزت مشاركة الجمعيات الأهلية عبر أركانٍ تعريفية وتوعوية قدّمت إرشاداتٍ صحية ومجتمعية، وأسهمت في تجهيز المستلزمات المرافقة للحجاج، إلى جانب مشاركة المتطوعين في تنظيم الحركة وتقديم الدعم اللوجستي والتوعوي، بما يعزّز جودة الخدمات المقدمة ويواكب الجهود الوطنية للعناية بالحجاج.



وأسهم المتطوعون والمتطوعات في توزيع أكثر من (2600) هدية وحقيبة إرشادية تضمّنت مستلزمات صحية وتوعوية تعين الحاج خلال رحلته الإيمانية، تعبيرًا عن الحفاوة والتقدير، ومشاركة الحجاج فرحتهم قبل التوجّه إلى الديار المقدسة.

وأكد عددٌ من المشاركين أن المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والعمل التطوعي، وتسهم في ترسيخ قيم البذل وخدمة المجتمع، وتعزيز الرسائل الإنسانية المرتبطة بخدمة الحجاج وتيسير رحلتهم الايمانية.

يُشار إلى أن المبادرة ستُقام في عددٍ من محافظات منطقة جازان بمشاركة البلديات التابعة، وبمساندةٍ من (1165) متطوعًا ومتطوعة، يسهمون في تنفيذ البرامج التنظيمية والتوعوية والمجتمعية المصاحبة، مما يعزّز ثقافة العمل التطوعي ويجسد قيم التكافل وخدمة ضيوف الرحمن.