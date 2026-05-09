جمعية أميمة لتغذية الرضع تعلن انطلاقتها رسمياً في الرياض

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٣ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت جمعية أميمة لتغذية الرضع ومقرها الرياض انطلاقتها رسميًا بعد حصولها على شهادة ترخيص منظمة غير ربحية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك بإشراف وزارة الصحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات من مرحلة الحمل الى مابعد الولادة وتستمر حتى الفطام

وتنطلق الجمعية إيمانًا بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها المحوري في تعزيز صحة الأم والطفل، وسعيًا إلى نشر الوعي بأفضل الممارسات الداعمة للرضاعة الطبيعية، وتمكين الأمهات بالمعرفة والدعم اللازم؛ للإسهام في بناء جيل أكثر صحة وحياة أكثر توازنًا، انطلاقًا من رسالتها الإنسانية والمجتمعية في تعزيز صحة الأسرة وجودة الحياة.

وتهدف الجمعية إلى تقديم التوعية والإرشاد والدعم للأمهات؛ بما يسهم في تمكين الأسرة من اتخاذ قرارات صحية سليمة، إلى جانب نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وتعزيز مفاهيم التغذية الصحية للرضع.

كما تسعى الجمعية إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الرضاعة الطبيعية، وتوفير الاستشارات للأمهات والرد على الاستفسارات، إضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث ذات العلاقة؛ بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

وتتمثل رؤية الجمعية في الريادة بدعم الرضاعة الطبيعية في المجتمع السعودي، فيما ترتكز رسالتها على نشر وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية للأجيال القادمة، انطلاقًا من الإيمان بحق الرضيع في التغذية السليمة والرعاية الصحية المناسبة.

ويرأس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نورة الخرجي، استشاري طب الأطفال واستشاري دولي في الرضاعة الطبيعية، والاستاذة كادي العنزي نائب لرئاسة المجلس وتضم في عضويتها الدكتورة هيفاء بن صالح النافع ، والدكتورة فائزة آل جعفر، والدكتورة فيروز الجوري، والأستاذة رنيم العنزي

