جمعية "مساجدنا على الطرق" تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي

جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي
المواطن - فريق التحرير

افتتحت جمعية العناية بمساجد الطرق -عبر الاتصال المرئي- أمس، الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي لمساجد الطرق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس وعدد من الحضور في الجامع.

ويُعد الجامع هو أول منتج من عوائد الصناديق الوقفية على مستوى المملكة، في خطوة نوعية تجسد التحول من التبرع المباشر إلى نموذج استثماري مستدام، يضمن استمرارية العطاء وتعظيم أثره، من خلال توظيف العوائد الاستثمارية في مشاريع تنموية تخدم المسافرين وضيوف الرحمن.

افتتاح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن افتتاح الجامع يمثل نجاح الصندوق الوقفي لمساجد الطرق كأول نموذج داعم للمساجد، يتيح تنمية الأوقاف واستثمارها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس قدرة الوقف الاستثماري على تحويل العطاء إلى أثر ملموس وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير بيئة إيمانية متكاملة للمسافرين.

ويقع الجامع على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ليخدم الحجاج والمعتمرين، على بعد 187 كم من المسجد الحرام، بمساحة 1,150م² ويتسع لأكثر من 540 مصليًا ومصلية، ويضم 52 دورة مياه، ويراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى نظام متطور لإعادة تدوير المياه الرمادية حفاظًا على الموارد البيئية.

