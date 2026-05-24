جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار

الخدمة السرية الأمريكي مقتل المسلح الذي أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض.
وأوضح بيان صادر عن الجهاز نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن المسلح اقترب من نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من البيت الأبيض، وأخرج مسدسًا وبدأ في إطلاق النار على أفراد الأمن؛ مما أدى إلى تبادل إطلاق النار وإصابته ووفاته بعد نقله إلى المستشفى.