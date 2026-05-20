Icon

قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات Icon منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون Icon دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك Icon رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام Icon بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة  Icon الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% Icon إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي Icon ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن بأنظمة ذكية وحافلات جاهزة

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن بأنظمة ذكية وحافلات جاهزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد عبدالله باعبود، كبير التنفيذيين في المركز العام للنقل بـ الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية منظومة النقل خلال موسم الحج، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تسهيل تنقلات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة وأداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح باعبود، في تصريحات لقناة «العربية»، أن الخطة تعتمد على أنظمة تتبع ذكية للحافلات لضمان وصول الحجاج إلى وجهاتهم بكفاءة عالية ودون تعرضهم للإجهاد أو التأخير، بما يعزز تجربة التنقل خلال موسم الحج.

وأضاف أن الهيئة تركز بشكل كبير على التنسيق والمواءمة مع مختلف الجهات وشركاء النجاح، لضمان تكامل الخدمات المقدمة للحجاج ورفع كفاءة التشغيل الميداني، إلى جانب توفير خيارات متعددة للتنقل بما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن.

وأشار إلى التأكد من جاهزية الحافلات وكفاءة خطط النقل، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز انسيابية الحركة وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة للحجاج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن
السعودية

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف...

السعودية
وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام
السعودية

وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة...

السعودية
وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي بمكة المكرمة ويطّلعون على إرث الوحي والتاريخ الإسلامي
السعودية

وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي...

السعودية
“البيئة” تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظًا على الموارد الطبيعية
السعودية

“البيئة” تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى...

السعودية
رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى اغتنام شرف الزمان والمكان والالتزام بالتعليمات
السعودية

رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى...

السعودية
حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في “طريق مكة” أبلغ من أن تُرى
السعودية

حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في...

السعودية
تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ
أخبار رئيسية

تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ

أخبار رئيسية