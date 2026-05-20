جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن بأنظمة ذكية وحافلات جاهزة

أكد عبدالله باعبود، كبير التنفيذيين في المركز العام للنقل بـ الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية منظومة النقل خلال موسم الحج، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تسهيل تنقلات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة وأداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.
وأوضح باعبود، في تصريحات لقناة «العربية»، أن الخطة تعتمد على أنظمة تتبع ذكية للحافلات لضمان وصول الحجاج إلى وجهاتهم بكفاءة عالية ودون تعرضهم للإجهاد أو التأخير، بما يعزز تجربة التنقل خلال موسم الحج.
وأضاف أن الهيئة تركز بشكل كبير على التنسيق والمواءمة مع مختلف الجهات وشركاء النجاح، لضمان تكامل الخدمات المقدمة للحجاج ورفع كفاءة التشغيل الميداني، إلى جانب توفير خيارات متعددة للتنقل بما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن.
وأشار إلى التأكد من جاهزية الحافلات وكفاءة خطط النقل، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز انسيابية الحركة وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة للحجاج.