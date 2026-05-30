جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج

أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة (البرية والجوية والبحرية)، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.