جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج

استقبلت جوازات منفذ الوديعة بمنطقة نجران اليوم، ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.



وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءاتهم بتسخير كافة إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية) بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.