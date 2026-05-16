جوجل تطلق مجموعة تحديثات جديدة لتنظيم استخدام الهاتف

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن مجموعة من التحديثات الجديدة، من أبرزها ميزة تحمل اسم “نقطة التوقف” (Pause Point)، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تنظيم وقت استخدام الهواتف الذكية والحد من التصفّح المفرط للتطبيقات.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدم اختيار تطبيقات محددة ليظهر قبل فتحها عد تنازلي لمدة 10 ثوان، يُطلب خلالها من المستخدم التفكير في سبب استخدام التطبيق، في خطوة تستهدف الحد من الاستخدام العشوائي والمفرط.

وأضافت جوجل أن “المستخدم يمكنه خلال فترة التوقف ممارسة تمرين تنفس قصير، أو ضبط مؤقت زمني لتقليل مدة التصفح، إلى جانب إمكانية استعراض صور مفضلة أو الانتقال إلى تطبيقات بديلة مثل تطبيقات الكتب الصوتية”.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة ستكون قابلة للتفعيل على التطبيقات التي يختارها المستخدم، في حين لن يكون تعطيلها سهلًا، إذ يتطلب إعادة تشغيل الهاتف لإيقافها، بما يمنح المستخدم فرصة إضافية للتفكير قبل تعطيل الأداة.